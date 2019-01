Befane volanti e motorizzate, a Montemurlo è tutto pronto per l’Epifania

A Montemurlo sono tantissimi gli eventi organizzati per festeggiare insieme la Befana e salutare in allegria le festività natalizie. Si parte sabato 5 gennaio con “La Befana Vab a casa tua”, iniziativa promossa dalla Vab di Montemurlo. Per l’intera serata dalle ore 20 in poi la VAB accompagnerà la Befana in giro per Montemurlo a recapitare i doni per i bambini. Chi vuole usufruire di questo servizio può mettersi in contatto con la VAB ( via Scarpettini 323/B). Maggiori informazioni e prenotazioni: cell. 339 4090549 – 339 2113969.

Sempre domani, sabato 5 gennaio, al centro culturale La Gualchiera (via Carbonizzo 9/11) c’è “Il Teatro a merenda”: alle ore 16,30 i bimbi presenti potranno fare una gustosa merenda insieme e a seguire la Compagnia teatrale Mimesis presenta lo spettacolo per bambini “Natale contro luce”. L’ ingresso più la merenda costa 5 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefono 340 2556348 - 338 7403172 email: gualchiera@gmailcom

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, a Oste si rinnova la magia della sfilata dei Re Magi. Appuntamento alla parrocchia di Oste, (piazza Amendola - via G. Puccini 6) ore 9 sfilata dei Re Magi a cavallo per le vie di Oste, alle ore 10 Santa messa con la consegna dei doni al bambinello e alle ore 11 i Magi distribuiscono doni ai bambini presenti. Per maggiori informazioni tel 0574 798667. L’ organizzazione è a cura della Parrocchia di Oste.

In sala Banti (piazza della Libertà - Montemurlo), invece, alle ore 10.30 arriva la “Befana Avis” con la distribuzione delle calze piene di dolci per bambini da zero a dieci anni. Sempre il 6 gennaio anche al Circolo Arci “Gino Gelli” di Bagnolo (via Montalese 197 – Bagnolo) si festeggia la vecchietta . Dalle ore 15.30 prenderanno il via tante animazioni e intrattenimenti per ragazzi con “L’Allegra Compagnia”. Dopo lo spettacolo la Befana offrirà le “calze” ai bambini presenti. Ingresso libero.

Nel pomeriggio la Befana si sposta nel borgo della Rocca. L’associazione “Il Borgo della Rocca” anche quest’anno propone la “Befana al Castello” con l’imperdibile volo della vecchietta dal campanile della chiesa del Sacro Cuore. Alle ore 17 è previsto il ritrovo dei bambini in piazza Contardi e alle ore 18 la Befana volerà giù dall’alto campanile della chiesa. Maggiori informazioni al telefono Informazioni al 347 8627809 - 339 4090549 – 339 2113969. L’ evento è a cura di associazione il Borgo della Rocca, VAB e Parrocchia di Montemurlo.

