Bridge, tre incontri per principianti a Empoli: il programma

L’ASD Bridge Empoli organizza un’introduzione al gioco del bridge. Tre incontri per principianti tenuti dall’Istruttore Federale Carlo Faraoni, autorizzato dalla Federazione Italiana Gioco Bridge.

Il Bridge è un gioco di coppia. Si gioca con un mazzo di carte francesi (52 carte senza jolly). Le due coppie di giocatori prendono il nome dei punti cardinali: Nord/Sud giocano contro Est/Ovest. ll mazziere (a rotazione ciascuno dei quattro giocatori) distribuisce il mazzo di carte, fornendone una alla volta e partendo dal giocatore alla propria sinistra. Una presa si effettua quando ognuno dei quattro giocatori ha fornito una carta. Postulato imprescindibile del gioco è che si debba rispondere nel seme di uscita del primo giocatore: se il primo giocatore gioca fiori, tutti devono giocare una carta di fiori. Lo scopo di ciascuna coppia è quello di fare più prese possibili.

Il Bridge non è un gioco di fortuna: vince chi gioca meglio!

PROGRAMMA:

- Venerdì 18 gennaio, ore 21.00

- Venerdì 25 gennaio, ore 21.00

- Venerdì 1 febbraio, ore 21.00

Ogni incontro prevede una parte teorica una parte pratica dove i partecipanti, fin dalla prima lezione, potranno iniziare a giocare.

La partecipazione ai tre incontri è gratuita.

Per iscriversi, è necessario inviare una e-mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it, telefonare allo 0571757840 o rivolgersi al banco prestito della biblioteca.

Fonte: Ufficio stampa

