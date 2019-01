Brucia camioncino, ghiaccio su strada per lo spegnimento: via Bolognese chiusa

I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti nel Comune di S. Piero a Sieve-Scarperia, sulla Via Bolognese, all'altezza della rotonda di Novoli, per un incendio che ha coinvolto un camioncino. Il mezzo trasportava un piccolo escavatore, che l'autista ha fatto in tempo a scaricare. Al momento la strada è chiusa al traffico in quanto l'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio si è ghiacciata sul manto stradale e il gestore della strada sta provvedendo ad inviare sul posto il sale necessario. Sul posto Carabinieri e Polizia Municipale.

