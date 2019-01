Centodue anni e non sentirli, San Miniato festeggia Iride Giolli

Il Sindaco Vittorio Gabbanini ha fatto visita alla cittadina Iride Giolli di Ponte a Egola, che ha compiuto 102 anni il 30 dicembre, giorno del suo compleanno. Nata ad Aglioni e cresciuta a Cusignano, Iride ha lavorato da giovane come contadina, come racconta lei stessa con entusiasmo, poi per molti anni in un calzaturificio. Alla presenza delle figlie Annamaria e Laura, del genero Riccardo, della nipote Francesca e delle pronipoti Viola e Nilde, la signora Iride ha ricevuto dal primo cittadino una riproduzione dei bacini ceramici del Duomo, per testimoniare l’affetto e l’orgoglio dell’Amministrazione Comunale di averla tra i suoi cittadini più longevi.

Fonte: Comune di San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato