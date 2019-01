Ritrovate le chitarre rubate ai Negrita a Natale: denunciate due persone

Sono state ritrovate le chitarre rubate a Natale ai Negrita a Castelnuovo di Subbiano. Ieri, giovedì 3 gennaio, due italiani - un 50enne e un 35enne, entrambi con precedenti - sono stati individuati e denunciati dai carabinieri di Arezzo per il furto dello scorso 25 dicembre. Le chitarre erano custodite in un locale ma i due sono riusciti a rubarle e i Negrita hanno dato inizio a una campagna social per ritrovarle.

L’attività investigativa condotta dai militari ha avuto una svolta quando i due malviventi si sono presentati in un negozio di strumenti musicali di Perugia per tentare di vendere due delle chitarre rubate.

Le indagini seguenti, in collaborazione con la questura di Perugia, hanno portato i militari ad individuare anche grazie alle telecamere di videosorveglianza i due pregiudicati, che sono stati rintracciati a Capolona. Le successive perquisizioni effettuate presso i locali di proprietà indagati, hanno consentito di recuperare la restante refurtiva costituita da altre quattro chitarre ed alcuni amplificatori, nascosta all’interno di un capannone situato in un terreno tra i comuni di Subbiano e Anghiari.

I due dovranno rispondere del reato di ricettazione, mentre gli strumenti verranno restituiti ai musicisti.

