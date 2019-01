Ctt Nord, nuovi mezzi ibridi a Pisa: "Attenti alla tutela ambientale"

CTT Nord prosegue il suo impegno di rinnovo della flotta e nella giornata di Venerdì 4 Gennaio 2019 ha presentato presso il deposito di Pisa, 4 nuovi mezzi, che portano a 159 il numero di bus entrati in servizio da marzo 2015.

I bus acquistati sono 4 Mercedes Citaro C2 in versione ibrida, primi ad essere inseriti all’interno del parco CTTnord con questa nuova tecnologia in cui il motore endotermico diesel Common Rail Euro VI lavora in parallelo ad un motore elettrico alimentato dall’energia di scarto recuperata dal veicolo in movimento. Il veicolo durante la frenata riesce ad accumulare la forza frenante all’interno di accumulatori statici ( super caps non batterie ) sottoforma di energia elettrica potenziale da poter utilizzare in fase della ripartenza dopo una fermata riducendo lo sforzo richiesto al motore principale endotermico.

I 4 bus Hybrid vanno a sostituire mezzi molto vecchi con un netto miglioramento sul piano delle emissioni inquinanti e saranno impiegati solo nella linea LAM ROSSA.

Il modello Mercedes Citaro C2 alimentato a gasolio, già in forza a CTT con 60 unità, ha dimostrato di essere un ottimo prodotto ed è stato particolarmente apprezzato dagli operatori d’esercizio per l’elevato grado di confort generale, la variante ibrida non altera tali caratteristiche perché va solo ad inserire sulla catena cinematica un motore elettrico alimentato da supercapacitori in grado globalmente di ridurre i consumi oltre 8,5% rispetto al prodotto alimentato a gasolio.

L’utenza avrà un beneficio significativo dalla messa in strada di questi mezzi di ultima generazione, totalmente climatizzati e con evoluti standard di confort ed accessibilità. La configurazione di questi Citaro Hybrid prevede 27 posti a sedere, 84 posti in piedi ed uno spazio riservato allo stazionamento di una sedia a rotelle: per i passeggeri a mobilità ridotta è previsto l’accesso al bus tramite una rampa manuale.

Impianto frenante ABS, controllo della trazione ASR, blocco della movimentazione del veicolo a porte aperte e sistema di rilevamento degli ostacoli a porte chiuse rientrano tra i sistemi di sicurezza standard Mercedes. I bus sono anche dotati di sistema satellitare AVM che consente di monitorare diverse grandezze relative ai veicoli in movimento (es. posizione, percorso, velocità). Altre dotazioni tecnologiche sono gli indicatori di percorso interni ed esterni e la presenza di sistemi fonici, sia in vettura che verso l’esterno, per l’annuncio vocale della destinazione e delle fermate.

Dichiara l’Assessore alla Mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli: “l’immissione nel parco autobus del CTT Nord in servizio a Pisa di 4 mezzi Mercedes Citaro C2 in versione ibrida dimostra quanta considerazione sia rivolta alla tutela ambientale da parte di chi gestisce il TPL nel nostro Comune. Si tratta quindi di un evento da ricordare non solo per il necessario rinnovamento degli automezzi con il conseguente miglioramento in termini di sicurezza e comfort, ma ancor più per la sensibilità mostrata nei confronti della lotta all’inquinamento per la salubrità dell’aria che respiriamo”.

“Siamo particolarmente soddisfatti di presentare a Pisa i primi esemplari di bus ibridi di nuova generazione che rappresentano un futuro "possibile" per il trasporto sostenibile - dichiara il Presidente di CTT Nord, Andrea Zavanella. Con questi sono 159 i nuovi mezzi messi in circolazione da CTT dal 2015 che entro l'anno arriveranno a 200. Saranno utilizzati sulla LAM Rossa, partiamo dalla nostra linea principale”.

Ha espresso grande soddisfazione l’Amministratore Delegato di CTT Nord, Alberto Banci: “l’Azienda si è mossa con celerità per acquistare questi mezzi di ultima generazione, frutto di un lavoro di squadra di questi ultimi anni”.

L’Assessore ai Trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, dichiara: “in virtù del contratto ponte sottoscritto con le aziende e del cofinanziamento che la Regione mette a disposizione per il rinnovo dei mezzi, continua il ricambio dei bus

del servizio Tpl toscano. In questo caso la notizia è doppiamente positiva perché si tratta di mezzi di ultima generazione che coniugano il confort degli utenti con un bassissimo impatto ambientale. In questi 2 anni arriveranno circa 400 autobus nuovi, in attesa di sapere chi è vincitore della gara, che poi ne dovrà fornire altri 2100”.

E’ intervenuto anche il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli: “l’obiettivo del contratto ponte è quello di mettere su strada nuovi mezzi e per far questo era necessario aumentare il prezzo dei biglietti del bus, mossa che ha creato malcontento. E’ nostra intenzione creare i presupposti per un trasporto pubblico, alternativo a quello privato, che non sia solo sociale (utilizzato da studenti e pendolari) ma per tutte le categorie della popolazione Toscana”.

Il Presidente della Provincia di Pisa, Angori Massimiliano, anch’egli soddisfatto, sottolinea l’importanza del trasporto pubblico e l’attenzione alla tutela ambientale: “E’ un gesto concreto nel rispetto dell’aria che respiriamo che va incontro alle esigenze dei cittadini che per muoversi hanno necessità di autobus efficienti per spostamenti sicuri e puntuali”.

Presenti anche la Consigliera di Amministrazione di CTT Nord, Simona Deghelli, l'Assessore con delega al Turismo del Comune di Casciana Terme-Lari, Paolo Coppini ed il Consigliere Comunale di Pomarance con delega al trasporto pubblico Loriano Fidanzi.

Ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione anche Padre Augusto Tollon, della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, che ha benedetto i nuovi autobus.

Fonte: Ctt Nord - Ufficio stampa

