Dal 5 gennaio si scia anche sotto le stelle alla Doganaccia

Da domani, 5 gennaio, e tutti i sabati della stagione invernale si scia anche in notturna alla Doganaccia. A disposizione di atleti e appassionati ci sono due piste illuminate, servite dallo skilift “campo scuola”, aperte dalle ore 18 alle ore 21. In corso le operazioni di innevamento programmato anche per la pista Faggio di Maria, in vista di un’apertura diurna e notturna.

Il prezzo dello skipass per lo sci in notturna è 15 euro, per info e costi http://doganaccia2000.it/ Tutti i sabati la funivia tra Cutigliano e il comprensorio resterà in funzione fino alle ore 21,30.

Domani, 5 gennaio, davanti al rifugio la Bicocca in collaborazione con lo sci club Doganaccia arriva la Befana: alle 16 la “vecchietta” porterà le caramelle ai più piccoli.

Fonte: Ufficio Stampa

