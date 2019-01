Droga a Pisa, nuovi blitz: due spacciatori in manette

Continuano i blitz della polizia di Pisa contro lo spaccio, altri due pusher sono finiti in manette nell'ambito dell'operazione 'Cavalieri 2018'.

Arrestato a dicembre, un 30enne di origini tunisine è stato raggiunto da un'ordinanza di misura cautelare perché, nonostante il divieto di dimora a Pisa, lo spacciatore è stato notato nei pressi della stazione pisana. L'uomo è stato portato alla Casa Circondariale Don Bosco dagli stessi agenti che lo avevano arrestato la prima volta e che stanno incessantemente controllando le varie zone della città per verificare che le 23 persone destinatarie della misura del divieto di dimora lo stiano effettivamente rispettando.

In più, è stato arrestato anche uno dei quattro uomini scappati da Pisa prima dell'esecuzione degli arresti nel finale del 2018. Si tratta di un 30enne di origini senegalesi, fuggito al sud: è stato infatti ritrovato e arrestato nella piana di Gioia Tauro in Calabria, nella baraccopoli di San Ferdinando. Adesso si trova in carcere a Reggio Calabria ed è in attesa della udienza di convalida per i reati commessi e contestati a Pisa nell’ambito della stessa operazione che ha visto l’impiego degli operatori della Polizia di Stato sotto copertura.

