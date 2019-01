Domenica 6 gennaio si svolgerà in piazza del Duomo la Festa della Befana. Per questo motivo, dalle ore 7 fino al termine della manifestazione (prevista per le 20), in via Filippo Pacini (nel tratto da piazza Giovanni XXIII a via San Bartolomeo), via XXVII Aprile, via Roma, via di San Matteo e piazza San Leone sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi a servizio della manifestazione.