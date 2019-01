FiPiLi, chiusura dello svincolo di Montopoli

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione stradale è prevista la chiusura delle rampe in entrata ed in uscita in entrambe le direzioni dello svincolo di Montopoli dalle ore 22.00 del 11/01/2019 alle ore 06.00 del 12/01/2019.

Chiusure notturne

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione sono previste:

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra F.na in direzione Firenze

dalle ore 22.00 del 07/01/2019 alle ore 06.00 del 08/01/2019;

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra F.na in direzione Mare;

dalle ore 22.00 del 08/01/2019 alle ore 06.00 del 09/01/2019;

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Empoli Est in direzione Mare

dalle ore 22.00 del 09/01/2019 alle ore 06.00 del 10/01/20109;

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Empoli Est in direzione Firenze

dalle ore 22.00 del 10/01/2019 alle ore 06.00 del 11/01/2019.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno