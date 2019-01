Cavallo soccorso oggi in provincia di Grosseto, L'animale non riusciva a rialzarsi per il gran freddo perché colpito da ipotermia. I vigili del fuoco sono intervenuti per portarlo in salvo dove si trovava, nelle campagne a Marrucheti vicino a Istia d'Ombrone L'animale è stato portato al riparo.

