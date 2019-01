I vigili del fuoco sono intervenuti a Grosseto in Via dell'Unione, per un incendio scaturito all'interno di un appartamento. L'incendio ha interessato una camera, coinvolgendo il letto, i mobili e alcune suppellettili presenti all'interno della camera stessa. Non si segnalano persone coinvolte e le due persone anziane che erano presenti non hanno subito conseguenze. Le cause sono in corso di accertamento.

