Dal primo pomeriggio è in corso un intervento urgente di Publiacqua in via dell’Argingrosso. La strada è chiusa nel tratto tra via Pio Fedi e via Gubbio. I veicoli diretti in ingresso città vengono quindi deviati su via Gubbio, quelli provenienti dall’Isolotto vengono instradati in via Pio Fedi (deroghe per frontisti e mezzi di soccorso). Gli addetti di Publiacqua sono al lavoro e l’intervento dovrebbe concludersi martedì.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

