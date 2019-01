La Farmacia Comunale di Castelfranco di Sotto in via Solferino 13 rimarrà chiusa martedì 8 gennaio per l’annuale inventario. A comunicarlo il vicesindaco Lida Merola che giovedì ha firmato una ordinanza proprio per consentire la chiusura straordinaria della farmacia. Mercoledì la riapertura con i tradizionali orari.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto