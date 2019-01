Lavori a Castelfiorentino, al via la riqualificazione di Piazza del Popolo

La piazza più antica di Castelfiorentino tornerà presto all’antico splendore. Da lunedì 7 gennaio partiranno i lavori per la riqualificazione di Piazza del Popolo, nel cuore del centro storico alto, che comprende anche il tratto di via Sant’Ippolito che si ricollega a uno dei percorsi storici di accesso alla Pieve, la cui riapertura (insieme agli altri due) è in programma sabato 12 gennaio.

L’intervento prevede la chiusura totale della Piazza (allo scopo di consentire l’allestimento del cantiere) e una tempistica di 150 giorni. Entro i primi di giugno, insomma, la Piazza del borgo antico di Castelfiorentino sarà restituita alla comunità in tutta la sua originale bellezza, valorizzando contestualmente la Chiesa di San Lorenzoe e il Municipio, dove recentemente è stato ultimato il rifacimento della facciata.

L’opera contempla anzitutto il completo rifacimento della pavimentazione della Piazza, attualmente caratterizzata da diverse fratture ed esfoliazioni che la rendono peraltro (in alcuni punti) anche piuttosto sconnessa; i masselli attuali saranno pertanto rimossi e sostituiti con masselli di pietra forte fiorentina (o pietra di macigno), la stessa tipologia di quelli attuali, ma con un sottofondo di massetto in calcestruzzo armato. In asse con l’ingresso del Palazzo Comunale, è inoltre previsto l’inserimento di un Giglio, simbolo del Comune di Castelfiorentino. Di fronte alla Chiesa di San Lorenzo saranno realizzati quattro scalini, che adagiandosi alla pendenza della piazza concorreranno a creare una sorta di sagrato di fronte alla Chiesa stessa. In via Sant’Ippolito sarà infine restaurato il tratto della pavimentazione esistente, integrandola con quella nuova dell’adiacente Piazza del Popolo.

L’intervento su Piazza del Popolo comporta una spesa di 500.000 euro ed è finanziato grazie alle risorse reperite dal Comune di Castelfiorentino grazie al “Bando Periferie”. Esso è propedeutico a una riorganizzazione dei parcheggi nel centro storico alto e all’implementazione della zona ZTL, tramite l’installazione di nuovi varchi di accesso.

“Un’altra tappa importante del progetto “ComUnico” – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – sarà realizzata entro l’estate. Piazza del Popolo è la piazza più antica di Castelfiorentino ed è stata pertanto, per molti secoli, l’unica vera depositaria della vita sociale della nostra comunità. Uno spazio che assume una grande importanza storica e un alto valore simbolico.”

“L’intervento sulla piazza – prosegue il Sindaco – porterà a una riorganizzazione complessiva delle aree di parcheggio. In Piazza del Popolo le auto non vi potranno più parcheggiare, da lunedì in poi. Come concordato con gli abitanti di Castello Alto, abbiamo trovato un accordo con le Suore di S. Giuseppe e con la Parrocchia per l’utilizzo, per i residenti, dello spazio retrostante l’Istituto in via Pompeo Neri, con accesso da Via Timignano. Stiamo predisponendo dei piccoli lavori che renderanno perfettamente fruibile l’area; penso che sarà disponibile già in settimana prossima, o eventualmente quella dopo, quindi il fastidio della sparizione dei posti auto in Piazza del Popolo sarà solo temporaneo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

