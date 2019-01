Lavori sulla rete idrica a Montaione, ecco le zone senz'acqua

Acque SpA comunica che, per lavori di sostituzione di un tratto di acquedotto nel Comune di Montaione, martedì 8 gennaio dalle ore 8 alle 12 verrà sospesa l’erogazione idrica in via delle Rocche, nella zona industriale Comiti, nelle località Le Mura e Alberi.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 9 gennaio con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

