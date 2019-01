Marcucci via dal Cesat di Fucecchio, Cordone (Lega): "Pretendiamo spiegazioni"

La Lega bussa alla porta dell'ASL Toscana Centro ed a quella delle autorità locali per conoscere le motivazioni che hanno portato un luminare della chirurgia ortopedica, specializzato in protesi di anca e ginocchio, a lasciare l'ospedale di Fucecchio e a tornare al lavoro a Firenze, al CTO, da dove era partito nel lontano 2009 col proposito, nel corso degli anni, di far diventare il vecchio ospedale punto di riferimento per pazienti provenienti da tutta Italia. Parliamo dell'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, importante centro della provincia di Firenze, al confine con quella di Pisa.

"Abbiamo tutto il diritto di conoscere il perché il prof. Massimiliano Marcucci - dichiara Marco Cordone, Segretario Lega Toscana Salvini premier Empolese Valdelsa - abbia deciso di chiudere la sua esperienza professionale con la cittadina che ha dato i natali a Indro Montanelli. Vogliamo motivazioni vere, perché - insiste l'esponente della Lega - non ci convincono quelle che abbiamo letto sulla Stampa. Va ricordato che una intera equipe è stata liquidata, equipe che comprende oltre al prof. Marcucci anche due suoi stretti collaboratori .

Voglio sottolineare - continua Marco Cordone - che l'ospedale era diventato un gioiello della sanità toscana, rilanciato proprio dal prof. Marcucci che aveva compiuto il miracolo di salvare una struttura ospedaliera, destinata prima o poi a chiudere i battenti per mancanza di pazienti. Abbiamo tutto il diritto di sapere dalla ASL e dalle autorità locali le motivazioni che non hanno permesso all'illustre professore di rimanere al San Pietro Igneo e vorremmo, inoltre sapere perchè la stessa ASL non ha mantenuto fede alla parola data, quella di far nascere un centro universitario, guidato dal Marcucci, al fine di formare i futuri chirurghi ortopedici. Infine vorrei ricordare che, in base ai voti delle ultime politiche, il centrodestra è maggioranza a Fucecchio, con una percentuale di circa 6 punti in più rispetto al centrosinistra, con la Lega che tocca un traguardo mai raggiunto prima, circa il 22%. Abbiamo rispetto - conclude Cordone - dei nostri cittadini dei quali interpretiamo i sentimenti; per questo pretendiamo trasparenza e chiarezza. La sanità e' una cosa seria, devono rimanere lontano favoritismi e clientele, perché ne va di mezzo la salute dei cittadini che deve prevalere su tutto”.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio