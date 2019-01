Miglior olio del Montalbano, ecco il bando del concorso

L'associazione Agorà APS di Quarrata, organizza il II concorso Oro Verde del Montalbano, riservato ai produttori di olio di oliva (privati e aziende) del Montalbano.

La selezione degli oli sarà effettuata dal dott. Franco Pasquini, responsabile delle Commissioni di Assaggio dell'olio di oliva di Pistoia e Firenze. La partecipazione è gratuita e gradita. Le modalità sono indicate nel bando.

Il bando

E’ organizzata dall'Associazione Agorà APS di Quarrata una selezione dei migliori oli del territorio, a cui possono partecipare tutti i produttori, aziende agricole o semplici coltivatori, i cui terreni ricadano all’interno del Comune di Quarrata e dei Comuni circonvicini. Ogni partecipante può gareggiare con un massimo di 2 (due) campioni. La consegna dei campioni deve avvenire entro il venerdì 25/01/2019.

Tra le ore 15,00 e le ore 18,00 del 25 gennaio è attivato il recapito presso i locali della Civetta - Via Corrado da Montemagno 19 a Quarrata. Diversamente, è possibile lasciare il campione, previo appuntamento, contattando il 347 0935980 oppure 339 2525969.

I campioni dovranno essere consegnati in bottigliette da mezzo litro, anonime, assieme all’apposita scheda di iscrizione, debitamente compilata, reperibile presso il circolo ACLI di Montemagno (via Montemagno, 3), il circolo ARCI di Quarrata (Casa del Popolo in via G. Galilei, 13), il circolo ARCI di Lucciano oppure richiesta via mail all’indirizzo agora.ccp@gmail.com

La selezione dei campioni sarà effettuata mediante analisi sensoriale effettuata dal Dott. Franco Pasquini, responsabile delle Commissioni di assaggio di olio di oliva di Pistoia e Firenze, il quale potrà avvalersi anche di assaggiatori professionisti di sua fiducia. Qualora gli oli siano in numero sufficiente, potranno essere fatte due graduatorie separate, una per le aziende agricole, ed una per i produttori privati. Ad ogni produttore verrà consegnato un attestato di partecipazione, assieme al risultato dell’assaggio.

La premiazione degli oli vincitori avverrà nel pomeriggio di domenica 27/01/2019 in seno all’evento “Olio Novo 2018”organizzato dall’associazione Agorà APS presso Villa Zaccanti a Valenzatico. La proclamazione dei vincitori verrà preceduta dall'intervento di esperti del settore in merito all’analisi dell’annata olivicola 2018 e delle tecniche di riconoscimento dei pregi e dei difetti dell’olio extravergine di oliva, con assaggio guidato degli oli. La partecipazione alla selezione è gratuita.

Fonte: Ufficio stampa

