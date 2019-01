ORT in concerto con i talenti del direttore Kerem Hasan e il violino di Ziyu He

Il 2019 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni prende il via con il primo dei grandi concerti in programma in questa stagione, dopo che la stagione era iniziata con le Giornate Busoniane.

Appuntamento giovedì 10 gennaio al Teatro Excelsior, alle 21, con l’Orchestra della Toscana, diretta da Kerem Hasan e il violino di Ziyu He, in una performance dal titolo “Dal Duemila al Primo Ottocento”.

IL CONCERTO - A Firenze il romano Vittorio Montalti è il compositore del momento. A ottobre il Teatro del Maggio ha proposto l’opera Ehi Giò che porta in scena, con visionaria ironia, gli ultimi momenti di vita di Rossini; tra qualche mese farà debuttare Le leggi fondamentali della stupidità umana ispirata sull’omonimo libro dello storico Carlo M. Cipolla.

Al musicista trentaquattrenne, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2010, anche l’Orchestra della Toscana dedica attenzione, eseguendo un suo pezzo da cinque minuti di una manciata d’anni fa, Untitled.

Sul podio del concerto all’Excelsior, il britannico Kerem Hasan, classe 1992, premiato negli ultimi due anni ai concorsi per giovani direttori “Nestlè e Festival di Salzburg” e “Aspen”.

Per lui anche l’Eroica di Beethoven, ritratto in note di Napoleone, e il Concerto per violino op.64 di Felix Mendelssohn.

Solista è un prodigio dell’archetto, Ziyu He, che si è imposto all’attenzione internazionale grazie alla vittoria dell'”Eurovision Young Musicians Competition” nel 2014, in rappresentanza dell’Austria, sua terra d’adozione.

Giovedì 10 gennaio 2019, ore 21.00 – Teatro Excelsior

DAL DUEMILA AL PRIMO OTTOCENTO

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

KEREM HASAN direttore

ZIYU HE violino

MONTALTI Untitled (2011)

MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64

BEETHOVEN Sinfonia n.3 op.55 Eroica

Biglietti € 15 intero; € 12 ridotto (soci Unicoop Firenze, under 26 e over 65)

Prevendite:

Libreria Rinascita, Via Ridolfi, 43 0571 72746

Bonistalli Musica, Via Fratelli Rosselli, 19, 0571 74056

