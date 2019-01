Piano triennale delle opere pubbliche: investimenti per 5milioni e mezzo di euro

Ammonta a circa 5 milioni e mezzo il complesso degli investimenti che il Comune di San Casciano ha programmato per il prossimo triennio 2019-2021. Il futuro di San Casciano passa attraverso un’intensa pianificazione di importanti opere pubbliche che cambieranno il volto del territorio. La realizzazione degli interventi, definita anno per anno, interesserà trasversalmente i settori della viabilità, dell'edilizia scolastica, della sicurezza, della ristrutturazione di aree pubbliche quali piazze, aree pedonali, percorsi e ampliamenti dei cimiteri nelle frazioni.

"Per la prima annualità - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Ciappi - ci occuperemo del restyling di due piazze, il primo stralcio di piazza Cavour a San Casciano per un importo pari a €150000 e la riqualificazione delle aree pedonali di piazza Tellini, nella frazione di Mercatale, intervento quest'ultimo che richiede una spesa pari a €130000. Quanto ai percorsi pedonali, abbiamo intenzione di realizzare un nuovo camminamento che dal capoluogo porta fino a via di Mucciana, l'importo dell'intervento si aggira intorno ai €150000". Nel corso del 2019 vedrà la luce anche il primo stralcio dell'adeguamento antisismico nella scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo per un importo complessivo pari a €850000 e la costruzione dei nuovi loculi per il cimitero della Romola (€180000).

"Una delle opere più rilevanti che realizzeremo nell'anno appena iniziato - prosegue l'assessore Ciappi - è il secondo stralcio del secondo lotto relativo alla realizzazione del nuovo cantiere comunale delle nuove sedi dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali". Gli interventi proseguiranno nel 2020 sul tema della tutela e della valorizzazione dei cimiteri di campagna tra cui la ristrutturazione del portico del cimitero del capoluogo e la costruzione di nuovi loculi per il cimitero di Montefiridolfi, la spesa complessiva per entrambi gli interventi si aggira intorno ai €350000. Per il 2020 è stato programmato anche il collegamento stradale tra via de Nicola e via dei Cofferi per un importo complessivo pari a €250000. Oltre alla manutenzione delle viabilità (€370000), nel 2021 le opere pianificate sono i percorsi pedonali verso il cimitero di Cerbaia (€130000) e da San Casciano a Sant’Andrea in Percussina (€320000), l’ampliamento del parcheggio di via dei Cofferi (€150000) e il secondo stralcio dell’adeguamento antisismico per la media Ippolito Nievo (€800000).

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa