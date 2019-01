A Prato la befana dei vigili del fuoco dalla pediatria a Piazza Duomo

I Vigili del Fuoco di Prato come da tradizione hanno organizzato la festa dell’Epifania per il 6 gennaio. I bambini saranno intrattenuti in piazza Duomo alle ore 10:00 con l’esposizione dei mezzi VVF. La befana a inizio alle ore 13:00 presso la UO di Pediatria dell’Ospedale di Prato, per portare doni ai piccoli che non possono partecipare e poi finirà la sua affannata corsa in Piazza Duomo intorno alle ore 17:30 con la discesa dal campanile del Duomo tramite una teleferica, predisposta dal personale SAF (Speleo Alpino Fluviale).

In concomitanza i Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Vaiano sono in Piazza del Comune di Vaiano dove anno organizzato la festa dell’Epifania, dove la Befana farà capolino.

Si coglie l’occasione per ringraziare il personale partecipante che è libero dal servizio e non comporterà oneri a carico dell’Amministrazione; nonché si ringraziano gli sponsor della manifestazione, la Curia per la gentile concessione del campanile ed il Comune di Prato per la concessione del patrocinio.

Tutte le notizie di Prato