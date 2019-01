Proteste contro tramvia sud, Ceccarelli: "Lega ha paura di tutto, anche del tram"

"Certe dichiarazioni confermano la linea generale della Lega di blindare tutto basata sulla paura" , così l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli ha commentato le dichiarazioni rilasciate durante un volantinaggio nella zona di Gavinana, a Firenze, da alcuni esponenti della Lega contro l'estensione a sud del sistema tramviario fiorentino. "Hanno paura anche della tramvia, un mezzo che rappresenta un investimento per una mobilità davvero sostenibile, per una migliore qualità dell'aria e anche un'opportunità per la riqualificazione delle città."

"La Lega - prosegue Ceccarelli - continua la sua campagna contro le infrastrutture in Toscana. Sull'aeroporto di Firenze sono un giorno a favore e un giorno contro, mentre sul resto mi pare siano completamente allineati alle posizioni del governo nazionale che blocca lo sviluppo infrastrutturale della nostra regione. Invece noi, insieme al Comune e alla Città Metropolitana, proseguiamo con il nostro lavoro per una Toscana efficiente e innovativa basata su una mobilità sostenibile che vede nel ferro e quindi anche nella tramvia la sua realizzazione".

