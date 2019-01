Rivoluzione a Santa Maria a Monte nella differenziata, ecco 'Zero rifiuti'

Una vera è propria “rivoluzione” per la raccolta differenziata investirà il nostro comune a partire dal mese di febbraio. Con il progetto ZERO RIFIUTI saranno molte le novità in arrivo.

“Dopo gli ottimi risultati raggiunti con la raccolta differenziata (oltre il 70%) - spiega il Sindaco Ilaria Parrella - oggi vogliamo impegnarci nella costruzione concreta di un futuro migliore per tutti Noi, costruendo abitudini virtuose e partecipative. Ecco che arriva il PROGETTO “ZERO RIFIUTI“ dove l’Amministrazione Comunale con la collaborazione dei cittadini, cercherà di combinare riciclo e dunque una raccolta differenziata a difesa dell’ambiente, con politiche mirate a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti.”

Nel Mese di Gennaio verrà consegnato il KIT comprendente i sacchi per la raccolta dell’organico, quelli per la raccolta del multimateriale ed il nuovo SACCO ROSSO PREPAGATO per la raccolta del rifiuto indifferenziato munito di codice a barre identificativo dell’utenza TARI.

“La consegna della dotazione valida fino al 31 Dicembre 2019, stabilita sulla base dei componenti del nucleo familiare, - dichiara l’Assessore all’Ambiente Elisabetta Maccanti - avverrà direttamente e gratuitamente al domicilio del contribuente. L’Amministrazione ha previsto di effettuare, a partire dal mese di Gennaio, incontri sul territorio per presentare il progetto e contemporaneamente predisporre un ufficio mobile del Comune per illustrazione del progetto e l’eventuale consegna del Kit per la raccolta.”

“Il progetto “ ZERO RIFIUTI” - continua l’Assessore Maccanti - prevede nel corso del 2019, 3 importanti azioni:

ECO-COMPATTIAMOCI – Tu ricicli, io ti premio. Installazione di un Eco-compattatore dove i cittadini possono conferire bottiglie in plastica in grado di rilasciare uno scontrino che attesta i conferimenti effettuati da ciascun utente, dando diritto a riduzioni direttamente sulla bollettazione della TARI.

A.B.C. DIFFERENZIAMO-CI, Insegnare ai piccoli per educare i grandi. Il Comune promuoverà, con le scuole, attività formative riguardante la raccolta differenziata, riuso e riduzione dei rifiuti, con una partecipazione attiva per “ toccare con mano la realtà”, diventando protagonisti dei processi di compostaggio, di riciclo della carta e della plastica

COMPOSTIERA ED ORTI DIDATTICI. La compostiera è il contenitore in cui introdurre i rifiuti organici vegetali per produrre il compost. Gli scarti organici della cucina centralizzata e quelli prodotti dagli alunni verranno conferiti nella compostiera. I fertilizzanti ottenuti potranno essere utilizzati dai bambini per gli orti didattici.”

“Negli ultimi anni, - conclude il Sindaco - abbiamo migliorato il servizio della raccolta differenziata, diminuito sensibilmente le tariffe della TARI e con il progetto “Zero RIFIUTI” vogliamo migliorare la QUALITA’ del rifiuto conferito. Fondamentale la partecipazione dei cittadini al progetto. Per questo in collaborazione con la GEOFOR abbiamo stabilito una serie di incontri sul territorio:

07/01 Località Falorni ore 21:15 presso “Centro Peppino Impastato”

08/01 Località Melone ore 21:15 presso “Circolo AICS ”

09/01 Località Cerretti ore 21:15 presso “Scuola Elementare Cerretti”

14/01 Montecalvoli Alto ore 21:15 presso “Circolo Acli”

15/01 Santa Maria a Monte ore 21:15 presso “Comune Sala Consiglio”

16/01 Montecalvoli Basso ore 21:15 presso “Scuola Materna”

17/01 Località San Donato ore 21:15 presso “Scuola Materna”

18/01 Località Cinquecase ore 21:15 presso “Circolo Arci”

21/01 Località Fontine ore 21:15 presso “Bar Mariotti”

23/01 Località Ponticelli ore 21:15 presso “Scuola elementare Ponticelli”

24/01 Località San Sebastiano ore 21:15 presso “Bar Bellavista”

Per informazioni: Ufficio Tributi e Ufficio ambiente ai seguenti numeri : 0587/261645 – 261625 – 261658 – 261653 e presso gli Uffici comunali, dal Lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.”

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte