Cerca di rubare in casa di un poliziotto, arrestato 31enne

Ha cercato di rubare in una abitazione alla periferia di Pistoia, per questo un uomo di origini albanesi è stato arrestato ieri, giovedì 3 gennaio. Un 31enne ha tentato un furto in via Sarripoli e Brocchi in una casa appartenente a un poliziotto, che è riuscito a scorgere il malvivente sul terrazzo. Il ladro, vistosi braccato, si è gettato dal primo piano e ha cercato di fuggire, inseguito dal poliziotto e da un vicino che dopo poco lo hanno perso di vista.

Tuttavia, una volante giunta in zona ha riconosciuto il ladro poco lontano dal luogo del tentato furto e lo ha sottoposto a un controllo. Nella sua auto è stata trovata della refurtiva in gioielli, per questo è stato messi in manette per tentato furto in abitazione e denunciato per ricettazione. In seguito a giudizio direttissimo il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

