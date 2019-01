Scrive sul muro di Ponte Vecchio, denunciata 15enne

Voleva lasciare traccia della sua permanenza a Firenze e ha pensato bene di scrivere il suo nome su un muro di Ponte Vecchio. Ma la bravata non è sfuggita alla Polizia Municipale che l’ha denunciata e multata. La protagonista dell’episodio, accaduto ieri, una quindicenne turista straniera. Gli agenti della Zona Centrale erano in servizio sul ponte quando hanno sorpreso la ragazzina di nazionalità greca mentre stava scrivendo su un muro il proprio nome con un pennarello nero. Era in gita con la famiglia e alcuni amici a Firenze per un giorno, provenienti da Bologna. La quindicenne è stata denunciata per imbrattamento e danneggiamento ad un edificio storico; per lei anche la multa da 160 euro sulla base del Regolamento di Polizia Urbana.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

