Sicurezza stradale, altri sei veicoli non assicurati sequestrati dalla Municipale

Continua l’attenzione della Municipale per la sicurezza stradale. Tra la fine del 2018 e i primi giorni del 2019 le pattuglie del distaccamento di Rifredi hanno effettuato diversi controlli ai veicoli in transito nelle strade del quartiere. Quattro i veicoli sequestrati per mancanza di assicurazioni, quattro anche le sanzioni per revisione scaduta e una per il transito contromano da parte di un motociclista. Complessivamente sono stati elevati verbali per oltre 5.700 euro e tagliati 29 punti-patente.

Il primo intervento in via Mariti a seguito di uno scavo urgente. Gli agenti hanno scoperto che una Ford Fiesta parcheggiata non era in regola con la copertura assicurativa: per il proprietario un verbale da 868 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente come previsto dalle nuove direttive sugli importi delle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada. Inoltre, visto che il mezzo aveva anche la revisione scaduta, per il proprietario è scattata l’ulteriore sanzione da 173 euro. L’auto è stata sequestrata e portata in depositeria.

Gli agenti si sono poi spostati in via Circondaria dove hanno fermato una Fiat Panda condotta da una 70enne. L’auto, intestata al figlio, è risultata priva di assicurazione da più di un anno (anche in questo caso 868 euro di sanzione e 5 punti tagliati sulla patente) ed è stata sequestrata. In viale Corsica poi gli agenti hanno fermato un 35enne alla guida di un motoveicolo pizzicato mentre circolava contromano: per lui un verbale da 167 euro con taglio di 4 punti-patente. Inoltre visto che il veicolo non era in regola con la revisione, si è aggiunta una ulteriore sanzione 173 euro. Gli agenti in servizio nel pomeriggio del primo dell’anno hanno fermato in piazza Puccini un 55enne peruviano alla guida di un ciclomotore. Il mezzo è risultato senza assicurazione da oltre un mes e mai revisionato dal 2011: per il conducente sono quindi scattati i verbali da 868 e 346 euro con il taglio di 5 punti-patente. Il mezzo, sotto sequestro, è stato affidato al proprietario che lo ha portato in un’area privata con un carro attrezzi a proprie spese.

Nella notte tra il primo e il 2 gennaio una pattuglia sempre del distaccamento di Rifredi ha fermato in via Crispi un’auto non in regola con la revisione. Per il conducente, un 35enne originario della Somalia ma residente a Firenze, è scattato un verbale da 173 euro.

Passando alla notte, alle 2.30 in lungarno Aldo Moro gli agenti hanno fermato una vettura priva di assicurazione da marzo 2018. Per il 50enne alla guida è scattato un verbale da 868 euro e il taglio di 5 punti patente, oltre al sequestro del mezzo.

Infine questa mattina una pattuglia in servizio in zona Piagge ha scoperto in via Marche-via Lombardia due auto senza assicurazione da agosto (una Ford Puma e una Fiat Brava). Per i due proprietari, due italiani di 80 e 77 anni, sono scattate i consueti provvedimenti, ovvero la sanzione 868 euro, il taglio di 5 punti sulla patante e il sequestro del veicolo. Infine in via Vittorio Emanuele II gli agenti hanno fermato un motociclista perché il veicolo risultava non in regola con la revisione statale (ultima risaliva all’agosto 2013). Per il conducente, un italiano di 47 anni, è scattata la sanzione da 346 con annotazione sulla carta di circolazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze