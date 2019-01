Teatro del Maggio, tutti gli appuntamenti per gennaio 2019

Il 2019 al Teatro del Maggio comincia all’insegna di Wagner: il 10 va in scena Der fliegende Holländer con Fabio Luisi sul podio e la regia di Paul Curran. Luisi dirigerà anche un nuovo appuntamento del ciclo Mahler/Shubert il 12, mentre il 25 e 27 gennaio salirà sul podio il maestro Juraj Valčuha che guiderà l’Orchestra del Maggio nello Stabat Mater di Antonín Dvořák. Al Teatro Goldoni due nuovi appuntamenti del ciclo Mozart – il 25 e 27 - diretti da Nicola Valentini

Firenze, 5 dicembre 2018 – Il 2019 al Teatro del Maggio comincia il 10 gennaio con Der fliegende Holländer (L’Olandese volante) opera di Richard Wagner in un nuovo allestimento del Maggio che vede il maestro Fabio Luisi dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Paul Curran alla regia e le scene di Saverio Santoliquido (altre recite 13, 15 e 17 gennaio). L’appuntamento al Maggio segna la prima direzione di Fabio Luisi di un’opera wagneriana in Italia.

Ispirato a un’antica leggenda nordica e ai ricordi autobiografici di un avventuroso viaggio in nave dalla Prussia a Londra, Der fliegende Holländer (L’Olandese volante) fu composto da Wagner nel 1840 e rappresentato all’Hoftheater di Dresda il 2 gennaio 1843. L’opera può considerarsi anticipatrice dei grandi drammi wagneriani sia per l’impianto musicale, dove, nonostante i numeri chiusi, vi è il ricorso a un corredo di temi reminiscenza che innervano la partitura, sia per la decisa svolta nella direzione del mito.

Il 12 gennaio appuntamento con un nuovo concerto del Ciclo Mahler/Schubert che vede il maestro Fabio Luisi impegnato a dirigere l’Orchestra del Maggio nella Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D. 485 di Franz Schubert e nella Sinfonia n. 7 in mi minore di Gustav Mahler. Il 19 e 20 gennaio spazio ancora alla musica sinfonica con Juraj Valčuha, direttore d’orchestra slovacco che salirà sul podio per guidare l’Orchestra del Maggio nello Stabat Mater per soli, coro e orchestra op. 58 di Antonín Dvořák e vedrà protagonista il soprano Simona Šaturová, il mezzosoprano Gerhild Romberger, il tenore Gerard Schneider, il basso Liang Li e il Coro del Maggio diretto dal maestro Lorenzo Fratini.

Ci si sposta infine al Teatro Goldoni per due nuove date del Ciclo Mozart il 25 e 27 gennaio con il maestro Nicola Valentini che dirigerà l’Orchestra del Maggio nella Sinfonia n. 20 in re maggiore K. 133 di Mozart, nell’Ouverture de Il Ruggiero di Pietro Alessandro Guglielmi, ne L’Armida abbandonata di Niccolò Jommelli, in Nitteti di Josef Mysliveček, in Mitridate Re di ponto di Wolfgang Amadeus Mozart, ne L’Annibale in Torino di Giovanni Paisiello, ne Il Ruggiero di Johann Adolf Hasse, e in Ascanio in alba e nell’Ouverture di Lucio Silla di Mozart.

