Timenet Empoli vs Lucky Wind Trevi, occasione da non perdere

Riprende domani, sabato 5 gennaio, con un’avvincente sfida in casa al PalAramini, il Campionato nazionale di serie B1 per la Timenet Empoli che affronterà una delle teste di serie del torneo di questa stagione sportiva, ossia Lucky Wind Trevi che si trova attualmente al quarto posto in classifica provvisoria.

La squadra empolese nonostante la pausa per le festività natalizie si è allenata con disciplina e passione per prepararsi al meglio al nuovo anno con la consapevolezza di dover misurarsi con squadre di livello prima di iniziare il girone di ritorno. Una preparazione ponderata in considerazione delle potenzialità della formazione che soprattutto negli ultimi incontri è riuscita a tenere testa, pur nella sconfitta, ad alcune tra le squadre più forti del Campionato. E il 2019 vedrà tra le giallonere una nuova giocatrice, il secondo libero Silvia Pasquinucci, proveniente dalla serie C dell’Empoli Pallavolo.

“La squadra ha concluso l’anno in modo brillante – commenta coach Luigi Cantini – perché le ragazze si sono allenate molto bene nonostante provenissero da una fase non esaltante della competizione e con la distrazione dei giorni di festa. Sono rimaste concentrate e tutt’altro che sotto tono, un elemento di cui sono davvero soddisfatto. La formazione che affronteremo sabato è composta da giocatrici esperte che però hanno avuto qualche impasse nel corso del torneo. Noi cercheremo di approfittare del vantaggio di giocare in casa e del buon clima che regna nel team per vincere, inaugurando così un 2019 con i botti”.

Le sfidanti perugine, tranne qualche défaillance, hanno collezionato sino ad oggi una serie di importanti vittorie conquistando un totale di 21 punti che le ha portate ad occupare il quarto posto nella classifica provvisoria, con il fiato sul collo delle modenesi dell’Emilbronzo 2000 a quota 23 punti, poi delle ragazze dell’Angelini Elettromeccanica di Forli Cesena, al secondo posto con 26 punti subito dietro la capolista, il Roana CBF HR di Macerata, ad appena un punto di distanza. Vincere l’incontro con la Timenet Empoli per loro significherebbe aspirare a risalire la classifica fino al podio e quindi la partita si preannuncia agguerrita.

Questo a maggior ragione considerando il clima di rinnovata fiducia che, dall’altra parte del campo di gara, si respira tra le fila giallonere con le atlete del tutto intenzionate a vendere cara la pelle dimostrando ai loro supporters e prima ancora a tutto il team la loro voglia di vincere. Quella che sarà di scena domani al PalAramini

sarà dunque una partita tutta da vedere e da tifare, un’occasione assolutamente da non perdere per portare a casa punti preziosi che consentano alla Timenet Empoli di occupare una posizione migliore in classifica, dove attualmente si trova all’ottavo posto con 13 punti.

Fonte: Timenet Empoli

