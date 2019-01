Treni: a Firenze da gennaio cambiano alcuni orari

Modifiche di orario, da lunedì 7 gennaio e fino al cambio orario del prossimo giugno, per alcuni treni del mattino in transito o in partenza dal nodo di Firenze.

Nel dettaglio:

· il Frecciabianca 8602 Roma - Genova posticipa di 8 minuti la fermata di Firenze Campo Marte con partenza alle 7.36;

· il Regionale 6604 Chiusi 6.05 - Pistoia 8.38 arriverà a Firenze Campo di Marte alle 7.30 con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario attuale;

· il Regionale 11984 in partenza da Borgo San Lorenzo alle 6.32 arriverà a Firenze Santa Maria Novella alle 7.45 con 3 minuti di anticipo rispetto all’orario attuale;

· il Regionale 6807 partirà da Firenze SMN e da tutte le stazioni intermedie con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario attuale, partendo quindi dal capoluogo fiorentino alle 7.33 per arrivare a alle Pisa 8.52.

I nuovi orari saranno visibili sui sistemi di vendita a partire dalla metà di gennaio, si prega pertanto di prestare attenzione alle locandine, agli annunci sonori e visivi nelle stazioni.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze