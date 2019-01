Su di lui un mandato di arresto europeo: fermato 40enne a Empoli

Nella mattinata di ieri, in piazza della Vittoria, la polizia del Commissariato di Empoli ha arrestato un cittadino georgiano, S.N. le iniziali, 40 anni, già ricercato poiché gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per i reati di furto e omissione di soccorso.

L'uomo, con precedenti per furto anche in Italia e in possesso di un documento d'identità georgiano con altro nome, era già stato arrestato in Austria, nonché identificato con altri quattro alias e già espulso altre due volte dal territorio nazionale.

Considerato che era ancora vigente il divieto di fare ritorno in Italia per anni cinque emesso nel 2016 dal Questore di Bergamo, l'uomo è stato tratto in arresto, convalidato dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Firenze, Dott. Sandro Cutrignelli, e, nella mattinata odierna è stato giudicato presso il Tribunale di Firenze con rito direttissimo.

Tutte le notizie di Empoli