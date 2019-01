Use, due derby toscani per Computer Gross e Scotti Rosa

Riparte con l'unico derby toscano del campionato il nuovo anno dell'Use Scotti Rosa. Domenica alle 18, arriva infatti al Pala Sammontana la Gesam Gas & Luce Le Mura Lucca, società che negli ultimi anni ha sempre tenuto da sola alto l'onore del basket femminile toscano portando a casa anche uno scudetto.

<Una gara che ha un sapore particolare - attacca coach Cioni - in quanto si tratta dell'unico derby toscano. All'andata, nell'opening day di Torino, ci fu rammarico da parte nostra perché ce la siamo giocata stando anche avanti nel punteggio per lunghi tratti, poi pagammo a caro prezzo i doppi possessi di Lucca, una cosa che stavolta non dovrà ripetersi. Oltre a questo dalla squadra mi aspetto un passo in avanti, dobbiamo iniziare l'anno in modo diverso, fare tesoro del girone di andata nel quale sapevamo che ci dovevamo adattare al campionato. E' ora di mettere in pratica nel girone di ritorno quello che abbiamo capito del girone di andata. Per il resto è una partita che sfugge alle regole in quanto la prima dopo la sosta di fine anno, quindi l'aspettiamo con curiosità>.

Il Basket Le Mura Lucca nasce nel 1992 e centra la promozione in serie B nel 1995 e quella di B d'Eccellenza nel 2006. Già al primo anno sfiora la promozione ed il salto in A2 avviene al termine della stagione 2007-08, quando vince i play-off contro Civitavecchia. Nel 2008-09, seppur da neopromossa, Lucca vive un campionato da vertice e la promozione sfuma solo nella finale play-off persa con Cavezzo. Ma l'anno successivo, nello spareggio promozione contro Cagliari il 20 maggio 2010, ecco la massima categoria. Un anno di assestamento e subito arrivano grandi soddisfazioni con finali di Coppa e Supercoppa ed altrettante di playoff, fino al campionato 2016/2017 quando arriva la gioia più grande, ovvero lo scudetto che rappresenta il coronamento di tante stagioni ad altissimo livello. Attualmente la squadra è affidata a coach Lorenzo Serventi e viaggia a 12 punti in classifica. Tecnicamente è molto fisica come si capisce dal numero di rimbalzi offensivi che solitamente cattura ad ogni partita. Non a caso ha un gioco molto interno che dipende dall'asse delle loro tre straniere che assicurano un fatturato di punti importante: Graves, Vaughn e l'olandese Treffers. Come italiane ha Gatti, play di livello nazionale, una tiratrice come Ravelli e dalla panchina Orazzo e Reggiani, due ragazze molto importanti per la A1.

Sarà dura come sempre, ma stavolta la Scotti è chiamata a far vedere qualcosa di più e di diverso.

Use Computer Gross a Piombino

Con un derby era finito l'anno, con un derby riparte. L'Use Computer Gross inaugura il 2019 con la trasferta di domenica alle 18 a Piombino, match che segue la splendida vittoria in casa contro la Fiorentina. Fin troppo facile auspicare che il risultato sia lo stesso, più realistico dire che anche questa è una gara molto difficile, visto che la formazione allenata da coach Andreazza è al terzo posto della classifica e non è soprattutto lì per caso. <Trasferta difficilissima - attacca coach Bassi - personalmente penso che Piombino venga subito dietro a Fiorentina ed Omegna come valore, una squadra esperta, dura e completa. Anche difensivamente sono molto tosti ed Andreazza li allena molto bene. E' riuscito a dare loro un'identità di squadra ben precisa, come testimonia il fatto che hanno di media sei giocatori o in doppia cifra o vicini, e anche la classifica sta lì a dimostrarlo. Noi dobbiamo andare con grande umiltà, cattiveria sportiva e serenità, ben sapendo che, se giochiamo una partita non intensa, rischiamo di fare brutta figura. Dobbiamo essere ancora una volta consapevoli che serve una prova di altissimo livello sia in difesa che in attacco. Per noi è un test importante e quindi mi aspetto una buona risposta da parte della squadra>.

Sono ormai diverse stagioni che la Solbat Basket Golfo Piombino disputa campionati di alto livello, di fatto è ormai in pianta stabile fra le prime del campionato. In panchina ha coach Marco Andreazza, alla sua seconda annata alla guida dei livornesi ai quali era arrivato dopo aver allenato Piacenza in serie A2 e, prima, altre squadre molto importanti. Ha un roster completo con giocatori che ormai da qualche anno militano con la maglia gialloblù e che sono esperti della categoria. Il 2019 inizia insomma con un bel test, una prova nella quale la Computer Gross è chiamata a confermare quanto di buono visto di recente.

