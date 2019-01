Via dei Presepi, domenica premiazione alla Palazzina dei Cacciatori

Proseguirà fino a domenica 13 gennaio a Cerreto Guidi l’VIII°edizione della Via dei Presepi che ha visto confluire nel borgo mediceo un grande numero di visitatori. Per i bilanci definitivi si attende naturalmente la conclusione della rassegna, ma già da ora è possibile affermare che i visitatori sono aumentati rispetto alla passata edizione.

Intanto è tempo di premiazioni. Domenica 6 gennaio 2018 alle ore 17.30 presso la Palazzina dei Cacciatori saranno proclamati i vincitori del concorso diviso in tre categorie: Materiali vari e/o di recupero, Tradizionale e Realizzato dai bambini .

Da segnalare in questo fine settimana, incluso nell’ampio programma della Via dei Presepi, l’appuntamento con CerretoCiok. Giunta alla 3°edizione, la rassegna in programma in Piazza Vittorio Emanuele II e in Piazza Umberto I, darà la possibilità di degustare e di acquistare prelibatezze al cioccolato.

Inoltre domenica 6 gennaio nelle vie del centro si terrà anche “Sapori D’Inverno” il mercatino eno-gastronomico con prodotti tipici locali e arti e ingegno, legato alle stagioni. Per l’occasione aperti tutti i negozi con l’opportunità di usufruire dei saldi invernali in partenza dal 5 gennaio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

