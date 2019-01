Ecco il XIX Concorso dell’Olio di Qualità Extra Vergine d’Oliva del Montalbano

Per il 19esimo anno si rinnova il Concorso dell’Olio di Qualità Extra Vergine d’Oliva del Montalbano, organizzato dai Comuni di Cerreto Guidi e di Vinci, con la collaborazione di ANAPOO (Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti olio di oliva).

L’olio partecipante al concorso deve provenire da olive raccolte nell’area del Patto del Montalbano (Comuni di Cerreto Guidi, Vinci, Lamporecchio, Larciano, Quarrata, Capraia e Limite, Carmignano, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme e Poggio a Caiano) e la raccolta dei campioni è aperta fino a martedì 15 gennaio 2019. I campioni devono essere consegnati in due bottiglie di vetro da mezzo litro ciascuna, anonime e corredate dall’apposita scheda di iscrizione, debitamente compilata, reperibile sui siti web dei Comuni di Cerreto Guidi e di Vinci.

I campioni di “oro verde” potranno essere consegnati presso i Comuni di Cerreto Guidi, Ufficio protocollo, via Vittorio Veneto 8 (tel. 0571 906202) e di Vinci, Ufficio Agricoltura in via Montalbano 1 (tel. 0571 933223). La premiazione dei vincitori si terrà sabato 2 febbraio 2019 alle ore 10 presso la Biblioteca Leonardiana, in via Giorgio La Pira 1 a Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

