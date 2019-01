Padule Fucecchio, la coalizione di centrosinistra: "Lamporecchio aderirà al nuovo al Centro di Ricerca"

Con una delibera del Consiglio approvata con un solo voto contrario, il Comune di Lamporecchio ha confermato la propria volontà di chiedere l’ingresso, in qualità di socio, nell’Associazione Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio ONLUS.

Nel 2014, motivando l’uscita da questa Associazione, si ribadiva come obbiettivo a lungo termine la volontà di poter ritornare ad essere parte attiva e propositiva di un’esperienza che tanto aveva fatto per migliorare e mantenere l’area palustre in condizioni ambientali ottimali. Le condizioni che spinsero il Comune di Lamporecchio ad uscire sono state, nel frattempo, in parte superate da modifiche attuate che hanno ridisegnato un nuovo modello organizzativo dall’associazione: la diminuzione delle spese e il sensibile miglioramento economico ci consegnano un centro che avevamo auspicato e che ritroviamo, come già altre amministrazioni hanno seguito.

A questo percorso, che non sarà sicuramente semplice, ci sentiamo in dovere di dare il nostro contributo con proposte e supporto al fine di contribuire al rilancio del Centro stesso. Il dibattito scaturito nell’opinione pubblica non ci ha lasciato indifferenti e abbiamo cercato di coglierne tutti gli aspetti e le proposte positive che da questo sono scaturite.

Come del resto non possiamo tradire la natura del nostro ente che ci impone di essere rappresentanti di tutti i soggetti che interagiscono su quest’area sia che facciano anch’essi parte del Centro e sia che ne siano in questo momento esclusi. Allo stato attuale probabilmente non ci saranno i tempi e le condizioni affinché si possano concludere rapidamente gli atti necessari, in ogni caso questa amministrazione ribadisce la propria volontà di concludere il percorso per consentire al Comune di Lamporecchio di aderire di nuovo al Centro di Ricerca.

Concludiamo dicendo che, qualora l’obiettivo del reingresso nel Centro non venisse raggiunto entro la scadenza del presente mandato, (maggio 2019) è volontà dell’attuale coalizione di centrosinistra di reinserirlo comunque nel programma elettorale delle prossime elezioni amministrative.

Fonte: Coalizione di Centro Sinistra di Lamporecchio

