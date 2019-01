Lavori a Altopascio, arrivano le barriere antirumore sull'A11

Altopascio avrà i pannelli fonoassorbenti lungo il tratto autostradale dell’A11 che attraversa il paese. Dopo anni di annunci, effettuati a più riprese da più parti, l’amministrazione D’Ambrosio è riuscita a ottenere un importante risultato: la società Autostrade Spa, infatti, in linea con quanto richiesto dalla giunta comunale, lunedì 7 gennaio inizierà con i lavori di installazione e realizzazione delle barriere antirumore, che ridurranno in maniera sensibile l’impatto acustico causato dal passaggio costante dei mezzi nelle zone immediatamente prossime al tracciato stradale.

“Possiamo dire, senza esagerare, che questa è una notizia storica per il nostro comune - commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci - È incomprensibile come Altopascio, che è tagliato da quattro corsie dell’autostrada proprio nel bel mezzo di quartieri residenziali e fortemente urbanizzati, sia rimasto fino ad oggi sprovvisto di pannelli fonoassorbenti, necessari per mitigare l’impatto acustico sulla popolazione e soprattutto su coloro che abitano lungo l’autostrada. In passato i cittadini avevano più volte chiesto di intervenire, ma niente si era mosso e alla fine si sono abituati a fare senza, come se fosse normale così: in realtà avevano ragione a pretendere le barriere antirumore. È stato un lavoro di contatti, accordi, passaggi durato mesi, per il quale ringraziamo tutti coloro che si sono attivati, a partire dall’ex parlamentare Raffaella Mariani con la quale c’eravamo sentiti proprio per riattivare il percorso e, ovviamente, Autostrade”.

I primi cantieri sono già montati e riguardano il primo tratto altopascese, quello che costeggia tutta via dei Barcaioli fino al ponte di piazza del Porto. I lavori interesseranno poi il tratto che da piazza del Porto arriva fino a Chiesina Uzzanese. Per realizzare l’intervento è necessario istituire in via dei Barcaioli (la carreggiata stradale a fianco dell’A11, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Trav. Barcaioli e via dei Centoni a Badia Pozzeveri) il divieto di sosta su entrambi i lati e il senso unico alternato. La modifica alla circolazione scatterà dalle 7 di lunedì 7 gennaio e durerà fino alle 19 del 6 febbraio 2019 (o, in caso di maltempo, fino al termine dei lavori).

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

