Blu Volley, brutto stop: sconfitta in casa con Altino

La BluVolley non riesce a sfatare il tabù PalaMelo e subisce l’ennesimo ko interno dopo aver lottato per un solo set contro la più quotata Altino. Torracchi sceglie il 6 +1 delle due trasferte vittoriose del 2018: Rosso al palleggio, in diagonale Nesi, di banda Cheli e Degli Innocenti, centrali Zingoni e Binciardi e Chiti libero. Da considerare anche i due attacchi influenzali che hanno colpito in settimana Poggi e Bianciardi.

Nel primo set la BluVolley mette paura ad Altino, buoni turni di battuta, bene nel muro-difesa e attacchi senza paura da ogni zona del campo. Sul 18 -13, dopo una bel colpo piazzato di Cheli, il set sembrava già messo in cassaforte, poi è subentrata tanta (troppa) paura di chiudere i colpi e Altino si è rifatto sotto con una fast di Russo e con due diagonali di Panucci, 18-17. Si gioca punto a punto, ma Di Rocco cambia tattica: Altino forza più il servizio e decide di alzare il muro. Muro che sarà decisivo nel corso della partita, invalicabile per gli attacchi della BluVolley. Oltre al gran muro di Altino, da considerare anche dei pallonetti scontati cascati nel campo delle ragazze di Torracchi. Peccati mortali quando giochi contro squadre che lottano per i playoff. Dopo un set perso solo per 25 - 23 ci si aspettava una battaglia sportiva ma così non è stato. Più forti le avversarie, poco combattiva la BluVolley che si è lasciata travolgere con un doppio 25-14. Torracchi ha provato a cambiare l’inerzia del match con l’inserimento di Poggi e Donnini ma è mancato il mordente delle grandi imprese. Brutto stop, ma Altino ha davvero le qualità per puntare in alto.

QUARRATA - ALTINO 0-3 (23-25 14-25 14-25)

QUARRATA: Zingoni 3, Baldi, Gradi ne, Donnini, Chiti (L), Poggi 3, Cheli 9, Bianciardi 5, Nesi 5, Degli Innocenti 5, Gai ne, Rosso 3. All. Torrachi

ALTINO: Russo, Spagnoli (k), Cipriani, Panucci, Scudieri, Ricci, Orazi, Vanni, Lorenzini (l), Nonnati All. Di Rocco

1° Arbitro: TIZZANINI

2° Arbitro: SPITALETTA

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley