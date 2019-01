Chiesina Uzzanese per il sociale, nel 2018 fondi per oltre 250mila euro

L’Amministrazione Comunale di Chiesina Uzzanese ha dedicato la fine dell’anno a recuperare tutte le disponibilità di bilancio per integrare i fondi destinati alla spesa sociale in modo da permettere a tante famiglie di passare le feste un po' più serenamente.

"Per quanto riguarda i Buoni Acquisto Comunali quest’anno abbiamo distribuito circa 15.000€, esaurendo tutte le richieste di coloro che avevano partecipato all’apposito bando. Sono state 62 le famiglie, ovviamente per importi diversi a seconda del numero dei componenti, che hanno beneficiato dei BAC da spendere, per specifiche tipologie di prodotti, solo nei negozi convenzionati del territorio comunale, con ovvie ricadute positive per le attività commerciali.

Sono stati poi preparati e distribuiti circa 40 pacchi di generi alimentari di prima necessità ad altrettante famiglie, oltre alle ormai classiche stelle di natale a 30 ultra ottantacinquenni. Nel 2018 come spesa destinata al sociale, oltre ai circa 170.000€ destinati alla Società della Salute della Valdinievole che eroga, grazie all’ottimo lavoro delle assistenti sociali, le prestazioni sociali e socio sanitarie sul nostro territorio, la nostra Amministrazione ha stanziato un ulteriore fondo di circa 10.000€ per interventi relativi alle politiche sociali e fondi solidarietà per le situazioni più gravi.

Inoltre abbiamo erogato come contributo per gli affitti, a fronte dei sempre minori fondi destinati dalla Regione ammontanti quest’anno a 9.000€, 30.000€ di nostri stanziamenti riuscendo anche qui a soddisfare tutte le domande pervenute.

Esistono poi contributi per aiutare gli utenti in difficoltà ad esempio per la tariffa idrica e abbiamo stanziato dei fondi per aiutare coloro che sono in difficoltà nel pagamento del servizio di raccolta rifiuti. Sempre in tema di aiuti alle famiglie, abbiamo destinato circa 10.000€ di contributi per la scuola e per le attività estive per minori e circa 22.000€ per agevolazioni per il servizio mensa e trasporto scolastico.

Come tutti gli anni, abbiamo erogato un contributo alla scuola dell’infanzia paritaria Maria Ausiliatrice ed a tutte le associazioni di volontariato che operano nel sociale sul nostro territorio, aumentandolo alla Pubblica Assistenza perché da fine anno svolge anche l'utilissimo servizio di CUP per la popolazione, centro di prenotazione per visite ed esami presso le strutture mediche.

Abbiamo confermato i contributi a tutte le società sportive del territorio che operano nel settore giovanile, alle quali finanziamo, fra i pochissimi comuni della provincia, il Gioco Sport, progetto in collaborazione con la scuola che avvicina i ragazzi delle elementari ai vari sport.

Anche nel Bilancio di Previsione 2019, come per gli scorsi anni – dichiara il Sindaco Marco Borgioli - abbiamo voluto mantenere gli stanziamenti destinati alla spesa sociale perché le situazioni che affrontiamo ogni giorno ci confermano un quadro generale di crisi per molte famiglie.”

Fonte: Comune di Chiesina Uzzanese

