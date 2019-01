Controllo del Vicinato, Porrari (Lega) contro il PSI a Lastra a Signa

Le critiche del consigliere Milanesi (PSI lastrigiano) mosse al progetto del Controllo del Vicinato, hanno provocato l’attenzione del Responsabile Lega di Lastra a Signa, Carla Porrari, e dei suoi vertici. Di tutta risposta la leghista Porrari vuole "ricordare al Consigliere le numerosissime lamentele sullo stato di insicurezza in cui si trovano i cittadini e i numerosi furti ogni giorno segnalati".

“Il Consigliere del Partito Socialista si dovrebbe informare meglio prima di criticare il progetto del Controllo del Vicinato: questo non ha assolutamente lo scopo di sostituirsi alle Forze dell’Ordine, infatti i cittadini hanno la possibilità di fare rete e, il responsabile designato e debitamente formato, comunicherà a chi di dovere, solo le situazioni degne di intervento. Del resto quello che spinge un ladro ad agire in pieno giorno è proprio il disinteresse verso chi vive vicino a noi. Vista la sua esperienza in politica, dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio e, perché no, ad essere il responsabile della sua zona.

Chiunque voglia parlare di sicurezza, e non solo, ci potrà trovare tutti i sabati presso il mercato di Lastra a Signa, invito rivolto anche al Consigliere Milanesi così da potergli spiegare personalmente la normativa Europea in materia di Privacy per la videosorveglianza".

Lega Lastra a Signa

