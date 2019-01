"Degrado a Castelfranco, cassonetti pieni di immondizia": la denuncia della Lega

"La voglia di restyling pare farla da padrone tra i nostri bravi amministratori a Castelfranco di Sotto. Dopo la fontana sul ponte, adesso tocca al parcheggio nella zona degli impianti sportivi dove, da qualche giorno, è stata posta una installazione in linea con lo stato di degrado e abbandono in cui versa questa zona: tre bei cassonetti neri pieni di immondizia varia.

Si tranquillizzino coloro che, nemmeno tanto simpaticamente, ci hanno accusato di non comprendere l'arte: lo sappiamo benissimo che non sono altro che tre cassonetti dell'immondizia. Però dell'arte in tutto ciò c'è: è l'arte di male amministrare e di non aver rispetto per i propri cittadini.

Per quale motivo sono stati collocati lì quei cassonetti? Sono forse stati posti a servizio di chi occupa quel parcheggio con le proprie roulotte? E se così fosse, per quale motivo queste persone dovrebbero essere esonerate dal fare la raccolta differenziata? Mica crederete che non siano in grado di separare la plastica dalla carta e dall'organico?

Se davvero questi cassonetti sono destinati a raccogliere i rifiuti di chi usufruisce di questa area, imporre anche a loro di differenziare i propri rifiuti sarebbe stato doveroso e rispettoso non solo nei confronti dell'ambiente ma anche e soprattutto dei castelfranchesi, che alla differenziazione dei rifiuti sono obbligati e che il servizio di raccolta lo pagano pure profumatamente.

Ma si sa, noi quest'arte del male amministrare proprio non la comprendiamo".

Lega Castelfranco di Sotto

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto