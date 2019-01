Ai domiciliari per furto, continua a rubare nelle case: arrestata 49enne

Condannata ad un anno e cinque mesi di detenzione domiciliare per furto in abitazione commesso qualche tempo fa, ha violato le prescrizioni, facendosi denunciare per due tentativi di furto in abitazione. Questi ultimi sarebbero stati commessi nella mattinata del 26 dicembre scorso a Uzzano insieme a una complice 30enne, sottoposta all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria. I militari nell’occasione avevano fermato la complice a Chiesina Uzzanese, la quale aveva con sé vari monili d’oro di dubbia provenienza che sono stati sequestrati. Gli inquirenti hanno poi ricostruito i movimenti delle due donne accertando così che C.H., 49enne residente a Buggiano con un notevole 'curriculum' di denunce e arresti per reati contro il patrimonio, invece di rimanere nella sua abitazione in regime di detenzione, era uscita insieme alla complice per commettere altri furti ed era rientrata a casa prima del controllo dei militari. Nel primo pomeriggio di ieri - sabato 5 gennaio - è stata accompagnata al carcere di Sollicciano.

