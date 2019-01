Emergenza freddo, Misericordie attive anche nell'Empolese Valdelsa

Un aiuto costante in queste fredde notti invernali a chi non ha un tetto dove ripararsi. Prosegue senza sosta ed in ogni parte d’Italia, il lavoro delle “Unità di Strada” squadre di Sorelle e Fratelli che, in accordo con i servizi sociali dei vari comuni, assistono in strada i senzatetto offrendogli cibo, bevande calde, coperte ed altri generi di conforto, cercando anche di accompagnargli verso gli asili notturni.

Tutte 700 Misericordie italiane sono chiamate ad aprire le porte per ospitare ogni persona in difficoltà e svolgono questo compito nei tempi e nei modi consoni alle proprie realtà. Ve ne sono alcune in particolare che in questi giorni sono attive sia sul fronte dell’aiuto che della possibilità di offrire un ricovero per passare la notte al caldo.

Queste le misericordie attualmente in attività sui due fronti (aiuto e ricovero), in neretto le toscane:

Priolo Gargallo

Floridia

Crotone Papanice e Cutro

Catanzaro

Andria

Foggia

Molfetta

Napoli Nord

Avellino

Roma San Romano

Federazione Regionale Toscana

Coordinamento Fiorentino

Empoli

Certaldo

Pisa

San Pietro in Palazzi

Milano

Lido di Camaiore

Camaiore

Lucca

Arese

Milano Sant'Ambrogio

Termoli

Oltre a questo segnaliamo che il coordinamento delle Misericordie Catanesi è ancora attivo in supporto delle popolazioni colpite dal terremoto che ha coinvolto i comuni dell’area etnea.

L’Area Emergenze della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia è a disposizione di tutte le Confraternite per il supporto e la progettazione del servizio e sta già fornendo, a quelle che si sono attivate, un servizio di consulenza e nuove linee guida per portare avanti il servizio e rafforzare o realizzare insieme agli altri soggetti territoriali luoghi da adibire a rifugio notturno.

Fonte: Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia - Ufficio stampa

