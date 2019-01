La Befana dei vigili del fuoco scende dal campanile e chiude un mese di feste a Empoli

Empoli è la Città del Natale e quindi, dopo aver ospitato Babbo Natale, non poteva mancare l'altra grande protagonista delle Feste: la Befana. Non è uno scherzo, la vecchia signora si è veramente palesata in quel di Empoli, per la precisione in piazza Farinata degli Uberti. Verso le 17 di oggi, domenica 6 gennaio, è scesa dal campanile della Collegiata di Sant'Andrea e ha donato regali a tutti i bambini indistintamente, senza badare troppo al carbone.

L'iniziativa, della quale si possono ammirare video e foto qui sotto, è avvenuta grazie ai vigili del fuoco. Uno dei vigili del distaccamento di Empoli, abilmente camuffato, ha impersonato la Befana e ha portato un sorriso a tutti i bambini presenti in centro. Un vero e proprio 'salvataggio' che ha fatto alzare gli 'oooooh' di sorpresa di tutti i ragazzini empolesi e non.

L’evento è una sorta di chiusura della ricca kermesse Empoli città del Natale ed è a cura dell'associazione Centro Storico Empoli, col patrocinio del Comune di Empoli, in stretta collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e il Distaccamento di Empoli. Ha dato una mano anche Fallani Caramelle, i cui dolciumi sono stati donati ai partecipanti. La giornata dell'Epifania empolese ha visto la collaborazione della Compagnia di Sant’Andrea oltre a Confesercenti e alla Misericordia e i suoi volontari.

