Grave incidente in autostrada a Collesalvetti, feriti due empolesi

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio i vigili del fuoco di Cecina sono intervenuti sull'autostrada tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura uscita di strada con due persone a bordo. Si sarebbe verificato nei pressi di Fauglia, vicino al confine col comune di Collesalvetti.

L'intervento della squadra dei vigili si è reso necessario per collaborare con i sanitari inviati dal 118 nel recupero delle persone. Si tratta di un 19enne e un 21enne residenti a Empoli; il più giovane è stato portato in ospedale in codice rosso. Pare che i due stessero tornando da una serata al mare quando, per cause da chiarire, l'auto è finita fuori strada.

