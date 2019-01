"Immondizia e degrado a Stabbia": tuonano i Cobas Empolese Valdelsa

Dopo la segnalazione di un nostro iscritto, ieri (5 gennaio), ci siamo fatti un giro intorno a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi. Le foto allegate parlano da sole, il bosco in via Francesca nord è ridotto ad una discarica abusiva, la casetta adiacente strabocca di rifiuti di ogni genere, il piazzale della fabbrica prima del paese sembra diventata una sede di stoccaggio dei rifiuti industriali. Non sappiamo se si tratta di proprietà private e se gli organi competenti si sono già attivati ma ci sembra certo legittimo auspicarlo. Contro un problema così impattante sull’ambiente e quindi su tutta la comunità come quello dell’abbandono dei rifiuti devono intervenire le istituzioni, in primo luogo i comuni e i vigili urbani dell’Unione. Sterile e anche difficile da comprendere la polemica innescata dal comune di Fucecchio con alcune associazioni di volontariato. Lo snaturamento e la chiusura di alcuni corpi specifici per questi reati come la Provinciale e la Forestale non aiuta, adesso servono investimenti per la bonifica delle aree interessate, per la prevenzione, l’ informazione, la dissuasione, il controllo e non certo proclami.

Cobas Empolese Valdelsa

