Lo Specchio rimane senz'acqua, la denuncia di Difendi San Godenzo

Grave situazione in località Lo Specchio,dove i cittadini sono rimasti senza acqua tutto il giorno. Dopo l'ultimo comunicato fatto uscire da Difendi San Godenzo sulla proroga a Publiacqua, inerente la gestione dell'acqua pubblica, il Sindaco autonomamente decise di firmare la proroga. Questi fatti dimostrano che abbiamo pienamente ragione sulla questione visto che a Lo Specchio, dopo che erano stati fatti dei lavori un anno fa, erano stati lasciati dei tubi provvisori che arrivano al contorno della strada. Questi ultimi si sono ghiacciati lasciando la cittadinanza senza acqua. Ci sembra grave che in un anno non si sia riusciti a finire i lavori, tenuto conto anche degli onerosi costi di gestione della partecipata ed ancor più grave ci pare il fatto che fino alle 17 del pomeriggio gli unici che sono andati a parlare con i cittadini della frazione siano stati i ragazzi di Difendi San Godenzo. Ricordiamo infine che la partecipata promise importanti lavori nel nostro comune, mai avvenuti, basta vedere la grave situazione odierna.

Difendi San Godenzo

Tutte le notizie di San Godenzo