Tuttocuoio, il 2019 inizia col botto: vittoria a Massa e vetta della classifica

Non poteva iniziare meglio questo 2019 per il Tuttocuoio. La squadra di Ponte a Egola ha centrato la prima posizione in classifica alla prima gara dell'anno. I ragazzi di Simone Masini hanno vinto a Massa mentre, pochi chilometri più in là, il Ghivizzano Borgo a Mozzano ha perso in casa contro il Montevarchi. Dopo l'ultima sconfitta, il GhiviBorgo continua a perdere e stavolta lo fa grazie a una rete di Adnane Essoussi al 21'.

Come detto, il Tuttocuoio gioisce. Su un campo storico come quello della Massese - anche se i bianconeri sono fanalino di coda del girone E di Serie D - basta un gol nel primo tempo per portare a casa i tre punti e aspettare buone notizie: lo segna Francesco Di Paola, abile a metterla dentro al 31'.

Tuttocuoio a 41 punti, Ghivizzano a 40, segue il Ponsacco a 38. I mobilieri sprecano una bella chance pareggiando in Umbria col Bastia e raddrizzando all'83' con Mariani una gara che si era messa male per il gol di Belli al 59'. Attenzione al Montevarchi quarto a 37 che sta risalendo la china.

