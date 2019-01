Pallavolo Follonica, il 2019 parte con un successo su Rosignano

Riparte con una vittoria il campionato della Pallavolo Follonica Hotel Parrini dopo la sosta natalizia. Per le azzurre di coach Rossano Rossi l'imperativo era quello di ritrovare il successo, che mancava dal 17 novembre, e successo è stato: al Palagolfo il Volley Sei Rose Rosignano è stato spazzato via, 3-0. Una vittoria più netta di quanto dica il punteggio: è vero che i primi due set si sono risolti solo al fotofinish, ma la supremazia delle follonichesi non è quasi mai stata in discussione. E dire che il sestetto del Golfo è sceso in campo con Paradisi e Zanolla – due degli elementi mgliori della squadra – in condizioni fisiche tutt'altro che perfette. La vittoria contro il Rosignano vale al Follonica il sorpasso in classifica proprio ai danni delle livornesi: ora l'Hotel Parrini è al sesto posto con 18 punti. «Questa è sicuramente una vittoria importante – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – dopo una serie di partite nelle quali non eravamo riusciti a esprimere tutto il nostro potenziale. Un successo ottenuto con una buona prestazione, che ci dà fiducia per il futuro. Il lavoro fatto durante la sosta è servito, così come le due importanti amichevoli che abbiamo disputato a Grosseto e Siena. Ma dobbiamo mantenere alta la concentrazione, perché ora ci aspetta una partita decisamente impegnativa». La Pallavolo Follonica Hotel Parrini infatti torna in campo sabato 12 gennaio alle 21 a Cascina contro la Pallavolo Cascina terza in classifica.

11° giornata – Serie C girone A

U21 Lupi Santa Croce-Entomox Peimar Calci 1-3

Baia del Marinaio Volley Cecina-Fanball Il Discobolo 3-0

U21 Pediatrica Specialist-Pallavolo Delfino Pescia 3-1

Luca Consani Grosseto-Lupi Estintori San Miniato 0-3

Pallavolo Follonica-Volley Sei Rose Rosignano 3-0

Volley Pantera Lucca-Pallavolo Cascina 3-1

Flora Buggiano-Errepi Mtk Grosseto 3-1



Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 32

Flora Buggiano 27

Pallavolo Cascina 23

Entomox Peimar Calci 22

Volley Pantera Lucca 19

Pallavolo Follonica 18

Volley Sei Rose Rosignano 17

Errepi Mtk Grosseto 17

Lupi Estintori San Miniato 15

Luca Consani Grosseto 11

U21 Pediatrica Specialist 11

U21 Lupi Santa Croce 9

Pallavolo Delfino Pescia 8

Fanball Il Discobolo 2



Fonte: Ufficio stampa

