Saldi, presenze significative a I Gigli e al Barberino Outlet

Il rito dei saldi invernali è cominciato bene a I GIGLI: ieri mattina, 5 gennaio, in molti hanno atteso l’apertura degli ingressi alle ore 9 nonostante le basse temperature. Il freddo pungente di questi giorni ha infatti indirizzato i clienti verso l’acquisto di cappotti, piumini e calzature invernali. Abbigliamento, scarpe, articoli per la casa, tecnologia, gioielleria e prodotti per la bellezza: tutti gli store del Centro Commerciale hanno proposto occasioni e sconti, in alcuni casi fino al 70%.

Qualche curiosità che ha attirato da subito l’attenzione dei visitatori: hoverboard per la mobilità elettrica scontati del 60%, zaini per la scuola e per il lavoro anche a 35 euro con un ribasso del 40%, maglioni e pantaloni al 70% del prezzo originale, cappotti di lana a partire da 49 euro, calzature sportive dell’ultima collezione a 45 euro, profumi di marca scontati del 30%.

La situazione all'outlet di Barberino

Presenze significative a Barberino Designer Outlet dove una giornata soleggiata, dalle temperature invernali, caratterizza l’avvio dei saldi 2019. Fin dalle prime ore della mattina i parcheggi ed i punti vendita dei brand presenti ricevono un’attenzione speciale da parte dei visitatori: una partenza positiva per questa stagione di saldi di cui tradizionalmente i centri McArthurGlen sono meta privilegiata.

L’apertura anticipata alle 9 dei 120 negozi del Centro ha portato ad un flusso ininterrotto di visitatori che è costantemente cresciuto a partire dalle 11. Per tutti la possibilità di godere la prima giornata dei saldi con riduzioni ulteriori sui prezzi Outlet in tutti gli store del Centro McArthurGlen di Barberino.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio