Savino del Bene show, vittoria netta contro Filottrano

Zero gradi, tre punti ed un mare di passione. La Savino Del Bene Scandicci sceglie il suo six più classico con Malinov opposta ad Haak, Adenizia-Stevanovic coppia di centrali, Bosetti-Vasileva in banda e Merlo come libero. Coach Schiavo risponde con Tominaga-Whitney sulla diagonale palleggiatore-opposto, Cogliandro-Garzaro come centrali, Vasilantonaki-Di Iulio come schiacciatrici e Paola Cardullo nel ruolo di libero.

Avvio punto a punto, un muro di Adenizia apre le danze, Filottrano non molla con Whitney(2-2) ma un errore di Di Iulio al servizio ed Haak allungano il gap fra le due formazioni (5-2). Vasilantonaki non ci sta (5-4), ma Bosetti trova la parallela (6-4); Malinov fa l’ace (9-5) ma Filottrano prima si fa sotto e poi sbaglia con Garzaro al servizio (11-7). Il match prosegue con lo stesso canovaccio, dopo qualche punto di vantaggio locale, Filottrano rimonta (13-10). La Savino Del Bene prova a scappare ma Vasilantonaki tiene a galla le marchigiane (14-12). Haak si mette la squadra sulle spalle e trova il +4 (17-13); sempre la svedese, dopo il timeout di coach Schiavo, allunga ancora sul 20-15. La Lardini non molla con Di Iulio (21-17) e poi con la murata di Vasilantonaki(23-21) che costringe Parisi a chiamare tempo. Il set si conclude con il muro di Adenizia(25-21).

Nel secondo set Haak apre le marcature, le bianco-rosa accorciano con Whitney (3-2) ma ci pensa la regina di Svezia ad allungare ancora(5-2) e Schiavo prende tempo. Tra chiamate di videocheck ed errori, la Savino Del Bene Scandicci si fa rimontare (7-6), ma poi rialza la china con una Adenizia in grande forma (10-7). Bosetti suona la carica (15-8), Vasileva ed Adenizia fanno strada (19-10) ad una Savino che non ha paura di niente e che chiude il set in scioltezza sul 25-15 con una super pipe di Bosetti.

Nel terzo parziale la Savino Del Bene parte sprint con Vasileva(3-1)ma Filottrano rimonta (4-4). Bosetti non ci sta e vola a muro (8-5); le marchigiane sbagliano con Whitney (11-7) poi Vasileva mette il turbo (15-10) e la situazione è una costante discesa. Infatti, le ragazze di Parisi non mollano e, sospinte da un caldo palazzetto nonostante gli zero gradi all’esterno, volano e schiacciano una Filottrano ormai spenta sul 25-14.

Savino Del Bene Scandicci – Lardini Filottrano: 3-0 (25-21, 25-15, 25-14)

Savino Del Bene Scandicci: Mastrodicasa ne, Bisconti, Malinov 5, Adenizia 12, Mitchem ne, Merlo L, Papa, Haak 11, Mazzaro, Zago ne, Caracuta ne, Stevanovic 6, Bosetti 11, Vasileva 8. All.: Carlo Parisi Vice All.: Simone Bendandi

Lardini Filottrano: Vasilantonaki 13, Garzaro 3, Courney ne, Chen ne, Tominaga, Baggi, Di Iulio 7, Cardullo L, Cogliandro 6, Whitney 7, Rumori, Pisani ne. All.: Filippo Schiavo ViceAll.Flavio Rocca

Arbitri: Tortù-Toni

Spettatori: 1250

MVP: Lucia Bosetti

Fonte: Ufficio stampa

