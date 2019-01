Una squadra dei vigili del fuoco di Livorno è intervenuta alle 7 oggi, domenica 6 gennaio, alle ore 7.00 a Livorno in via di Salviano per l'incendio di uno scooter. Nel rogo il mezzo è andato completamente distrutto e si sono verificati danni agli intonaci di un terrazzo sovrastante, agli infissi di un appartamento, nonché l'annerimento della facciata dell'immobile su tre piani.

